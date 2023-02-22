Опубликовано: 15:09, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Дагестане набирает обороты новое громкое дело о многомиллионных хищениях газа, использовавшегося для обогрева частных теплиц. Уже есть первые задержанные, сообщили в Следственном комитете России.

Дагестанские следователи в рамках расследования уголовного дела о крупных хищениях газа задержали четырех человек, в числе которых заместитель начальника ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), высокопоставленные газовые чиновники по сговору с владельцами многочисленных теплиц Карабудахкентского района республики незаконно поставили им 22 тыс кубометров газа, нанеся государству ущерб на сумму более 150 млн рублей, передает РИА Новости.

Удивляет, что такое количество газа было потрачено за один зимний сезон - с октября 2021 по апрель 2022 года. Следователи работают по раскрытию преступления, уголовное дело по которому возбуждено о мошенничестве в особо крупном размере.

Пока задержаны заместитель начальника отдела по реализации газа производственным потребителям ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", техник ведомства по метрологии территориального управления по Карабужахкентскому району, специалист по земельным и имущественным отношениям и работник тепличного хозяйства, следствие продолжается.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что дагестанские полицейские раскрыли в столице республики курьезное преступление – житель Махачкалы придумал необычный способ открыть свой бизнес. Он похитил средства бытовой химии из одного магазина в Махачкале, чтобы тут же перепродать их в другой, но стражи порядка его "смекалку" не оценили.