Глава МЧС: Сочи нужно срочно защитить от погодных рисков

Опубликовано: 14:25, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Населенные пункты и объекты экономики Сочи должны быть защищены от всех сезонных рисков. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

Сочи в кратчайшие сроки должен быть защищен от всех сезонных рисков, заявил глава МЧС Александр Куренков, прибывший в горд с проверкой хода аварийно-восстановительных работ после схода лавины.

По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем, никаких опасностей для туристов нет.

Далее он подчеркнул, что Кубань и Черноморское побережье – это важнейший туристический кластер в России, где значительными темпами развивается горнолыжное направление в туризме.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в минувший понедельник в Сочи сошла лавина, под которой оказалась часть металлической оградительной сетки и снежная пушка для оснежения лыжных трасс.

