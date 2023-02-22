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Глава МЧС: Сочи нужно срочно защитить от погодных рисков

Глава МЧС: Сочи нужно срочно защитить от погодных рисков
Населенные пункты и объекты экономики Сочи должны быть защищены от всех сезонных рисков. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

Сочи в кратчайшие сроки должен быть защищен от всех сезонных рисков, заявил глава МЧС Александр Куренков, прибывший в горд с проверкой хода аварийно-восстановительных работ после схода лавины. 
По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем, никаких опасностей для туристов нет. 
Далее он подчеркнул, что Кубань и Черноморское побережье – это важнейший туристический кластер в России, где значительными темпами развивается горнолыжное направление в туризме. 
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в минувший понедельник в Сочи сошла  лавина, под которой оказалась часть металлической оградительной сетки и снежная пушка для оснежения лыжных трасс. 
 

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