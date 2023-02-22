Опубликовано: 13:02, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Москве прошло заседание Совместной российско-иранской комиссии по диалогу "православие - ислам", его участники предложили создать совет религиозных лидеров для координации противостояния общим вызовам и угрозам.

Религиозным лидерам России и Ирана следует создать совет, который смог бы сообща противостоять различным вызововам и угрозам в отношении наших стран, сообщил в ходе XII заседания Совместной российско-иранской комиссии по диалогу "православие - ислам" глава иранской делегации, прошедшем в Москве, председатель Организации по культуре и исламским связям Ирана Мохаммад Махди Иманипур.

И Россия, и Иран вынуждены противостоять развернувшейся против них гибридной войне, включающей в себя экономическую, информационную, идеологическую составляющие. Координировать ответные действия и поможет такой совет, - отметил Иманипур, передает ТАСС.

Анализ показывает, что попытки отодвинуть религию на задний общественной жизни не срабатывали и раньше, не работают и сейчас, когда у населения растет религиозность. И именно религиозные общины должны отразить все вызовы экстремизма, связанные с верой.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в скором времени в Москве и Тегеране заработают культурные центры двух стран, которые помогут расширить и укрепить их культурное и медийное сотрудничество.