Опубликовано: 12:52, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Опрос показал, что главным внутренним туристическим направлением летом останется Сочи. За границу россияне отправятся в Баку, Стамбул и Ташкент.

Туристы, самостоятельно планирующие свой отдых, этим летом решили отдохнуть в Сочи, Баку и Стамбуле.

По данным портала Туту.ру, россияне уже активно бронируют авиабилеты на лето. В основном туристов интересуют путешествия по России (93%), а главным по популярности направлением остается Сочи (35%). Также путешественники заказывают билеты в Москву, Петербург, Калининград и Минводы.

Самыми востребованными зарубежными направлениями являются Баку, Анталья, Стамбул, Ташкент и Ереван. Чаще всего вылет в эти города путешественники планируют из столичного авиаузла.

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