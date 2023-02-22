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Землетрясения не отпускают Турцию

Землетрясения не отпускают Турцию
Этим утром в Турции случилось очередное землетрясение. Его сила составила 4,5, тряхнуло восток страны.

Новое землетрясение в Турции зафиксировали сегодня утром, в 10.09 мск на юго-востоке республики.

Подземные толчки были магнитудой 4,5. Эпицентр располагался в 61 км от города Диярбакыр, информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

На данный момент сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях в результате новой сейсмоактивности нет.

Это не первое за этот месяц землетрясение в Турции. Стихия разрушила десятки тысяч домов, погибли свыше 42 тыс человек. Пострадавшим регионам грозят холера и гепатит. Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что после землетрясения власти Турции решили полностью снести город в Газиантепе.

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