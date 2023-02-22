Опубликовано: 11:56, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Этим утром в Турции случилось очередное землетрясение. Его сила составила 4,5, тряхнуло восток страны.

Новое землетрясение в Турции зафиксировали сегодня утром, в 10.09 мск на юго-востоке республики.

Подземные толчки были магнитудой 4,5. Эпицентр располагался в 61 км от города Диярбакыр, информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

На данный момент сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях в результате новой сейсмоактивности нет.

Это не первое за этот месяц землетрясение в Турции. Стихия разрушила десятки тысяч домов, погибли свыше 42 тыс человек. Пострадавшим регионам грозят холера и гепатит. Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что после землетрясения власти Турции решили полностью снести город в Газиантепе.