Опубликовано: 11:52, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В результате отравления угарным газом в Дагестане были госпитализировано пятеро детей и девушка. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

В Буйнакске были госпитализировано шесть человек, пятеро из них – дети. Также была госпитализирована молодая девушка.

Установлено, что отравление произошло в результате использовании газового камина. В настоящее время их жизни вне опасности. По факту ведется проверка.

Отметим, что в республике зафиксировано множество случаев использования некачественного газового оборудования. Так, в прошлом году было выявлено и отключено 5009 потребителей, которые применяли в быту газовое оборудование, не прошедшее надлежащей сертификации.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Дагестане был перевыполнил план по догазификации.