Опубликовано: 10:25, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан направил в Турцию почти 25 млн манатов финансовой помощи. Средства предназначены для ликвидации последствий недавних землетрясений и для помощи пострадавшим.

Азербайджан передал Турции 24,9 млн манатов ($14,64 млн) для помощи пострадавшим от землетрясений.

Об этом сообщает азербайджанское министерство иностранных дел.

В ведомстве отметили, что передали турецкой стороне 899 генераторов, около 12,8 тыс обогревателей, 6,8 тыс палаток, 183 мобильных контейнерных дома и другие вещи.



Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 6 февраля в Турции случилось два сильнейших землетрясения. Во время стихийных бедствий погибла 41 тыс человек, жизни почти 115 тыс человек, оказавшихся под завалами, удалось спасти.

Во вторник в Турции запретили посещать здания, получившие повреждения во время землетрясений.