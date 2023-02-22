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Азербайджан перечислил Турции средства для помощи пострадавшим во время землетрясений

Азербайджан перечислил Турции средства для помощи пострадавшим во время землетрясений
Азербайджан направил в Турцию почти 25 млн манатов финансовой помощи. Средства предназначены для ликвидации последствий недавних землетрясений и для помощи пострадавшим.

Азербайджан передал Турции 24,9 млн манатов ($14,64 млн) для помощи пострадавшим от землетрясений.

Об этом сообщает азербайджанское министерство иностранных дел.

В ведомстве отметили, что передали турецкой стороне 899 генераторов, около 12,8 тыс обогревателей, 6,8 тыс палаток, 183 мобильных контейнерных дома и другие вещи.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 6 февраля в Турции случилось два сильнейших землетрясения. Во время стихийных бедствий погибла 41 тыс человек, жизни почти 115 тыс человек, оказавшихся под завалами, удалось спасти.

Во вторник в Турции запретили посещать здания, получившие повреждения во время землетрясений.

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