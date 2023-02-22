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Трассу Джубга-Сочи перекрыл оползень

Трассу Джубга-Сочи перекрыл оползень
Непогода, установившаяся на Кубани, не оставляет в покое жителей и гостей региона, а также автомобилистов – сегодня утром из-за непрекращающихся осадков на трассу Джубга-Сочи сошел оползень, фактически заблокировавший дорогу.

Трасса А-147, проходящая по черноморскому побережью, сегодня фактически оказалась заблокирована оползнем, который сошел на дорогу в Лазаревском районе из-за обильных осадков, которые не прекращаются с 13 февраля, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

Активизировались оползневые процессы, которые вызвали смещение грунта и просадку части дорожного полотна. Общие масштабы происшествия пока неясны – это оценивают дорожные специалисты, которые уже работают на месте природного катаклизма. Движение по трассе сильно затруднено, передает "Интерфакс".

Оползни в районе трассы – явление нередкое. Ранее "Вестник Кавказа" писал, что на трассе на Мамайском перевале в сторону поселка Дагомыс из-за сильных дождей произошел оползень по всей ширине трех полос, тогда дорогу перекрывали для грузового транспорта.

Строительство трассы Джубга-Сочи может быть отложено из-за высокой стоимости

Строительство трассы Джубга-Сочи может быть отложено из-за высокой стоимости

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