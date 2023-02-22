Опубликовано: 9:49, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Иран все же будет поставлять в Россию свои автомобили, хотя скорее всего это будет делаться через третьи страны. Сейчас образцы иранского автопрома компаний Saipa и Iran Khodro проходят необходимую для освоения российского рынка сертификацию.

Две крупные иранские компании, специализирующиеся на производстве автомобилей, Iran Khodro и Saipa, не оставляют идеи о поставках своей техники на российский рынок, для чего две модели последней из них, Shahin и Quick, уже проходят сертификацию, заявил официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана.

Контракт на экспорт 45 тысяч автомобилей пока подписан с белорусской стороной, но эти же две модели могут пойти и на российский рынок, рассказал Омид Галибаф, передает РИА Новости.

Вопрос о том, будут ли автомобили поставляться в Россию напрямую или транзитом через Беларусь, пока остается открытым, причиной тому - санкции Запада в отношении обеих стран, поэтому неясно и то, для какой страны предназначена первая партия автотехники Saipa. С российской стороной таких соглашений нет, пока лишь ведутся переговоры. Примерно такая же ситуация и с автомобилями Iran Khodro.

Очевидно, что после прохождения сертификации поставками в Россию иранских авто будут заниматься российские частные компании, с которыми будет заключен соответствующий договор, добавил иранский чиновник.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что пока Иран не сможет поставлять свои автомобили на российский рынок, поскольку они не сертифицированы в России, поэтому ждать их в в российских автосалонах рановато, а запросов об их сертификации в Минпромторг РФ не поступало.