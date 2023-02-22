Опубликовано: 9:49, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Казахстане в 2022 году была прекращена деятельность 29 финансовых пирамид. Ущерб от действий мошенников составил $18,5 млн.

В минувшем году правоохранителями Казахстана была прекращена деятельность 29 финансовых пирамид, жертвами мошеннических схем в той или иной степени стали 19 тыс жителей республики.

Сумма ущерба незаконных организаций превысила $18,5. Кроме того, правоохранители заблокировали более 10 тыс мошеннических сайтов и рекламных страниц, направленных на вовлечение новых участников пирамид.

Пирамида HERMES LTD

В частности, в 2022 году была ликвидирована финпирамида под названием HERMES LTD.

Было установлено, что мошенники привлекали деньги вкладчиков под проекты HERMES LTD, «путем обогащения одних участников за счет взносов других».

По факту были задержаны подозреваемые в создании мошеннических схем обогащения, общий ущерб их мошеннической деятельности составил почти 4 млн тенге.