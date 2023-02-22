Опубликовано: 7:51, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Москве в среду до 15 градусов мороза, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме.

В Гидрометцентре России рассказали о погоде сегодня в Москве и Московской области.

Согласно сообщению специалистов, день будет морозный. В столице ожидается минус 11-13 градусов, в Подмосковье до 15 градусов мороза. Осадки маловероятны. Переменная облачность может сопровождаться изморозью. Также синоптики предупреждают жителей и гостей региона о гололедице. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, из-за этого может казаться, что на улице холоднее.

Атмосферное давление 22 февраля будет идеальным для Москвы и составит в середине дня 744 мм ртутного столба.

Ранее «Вестник Кавказа» показал популярные в Москве катки, они будут работать до весеннего тепла.