В Турции введен запрет на посещение сильно поврежденных домов. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
Он подчеркнул, что из-за сохраняющейся опасности новых землетрясений было принято решение ограничить вход в здания, в том числе для тех, кто хочет забрать свои личные вещи.
Сойлу также рассказал, что губернаторам было поручено взять под контроль ситуацию с перевозками вещей, так как цены на данный вид услуг очень сильно выросли. По его словам, власти примут меры, если столкнутся с неадекватным ростом цен.
Помимо этого, глава ведомства отметил, что в Турции в срочном порядке снесут все здание, получившие критические повреждения в результате подземных толчков.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", чуть более двух недель назад в Турции произошли сильные землетрясения, жертвами которых стали более 41 тыс человек. Еще 5,8 тыс человек погибли в соседней Сирии. Турецкие власти при этом сообщили, что жизни 114 тыс 834 человек, оказавшихся под обломками после землетрясений, были спасены.