Опубликовано: 4:30, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Турции ввели запрет на посещение домов, которые получили повреждения в результате последних землетрясений. Входить в здания нельзя даже гражданам, которые просто хотят забрать из квартир свои личные вещи.

В Турции введен запрет на посещение сильно поврежденных домов. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Он подчеркнул, что из-за сохраняющейся опасности новых землетрясений было принято решение ограничить вход в здания, в том числе для тех, кто хочет забрать свои личные вещи.

Сойлу также рассказал, что губернаторам было поручено взять под контроль ситуацию с перевозками вещей, так как цены на данный вид услуг очень сильно выросли. По его словам, власти примут меры, если столкнутся с неадекватным ростом цен.

Помимо этого, глава ведомства отметил, что в Турции в срочном порядке снесут все здание, получившие критические повреждения в результате подземных толчков.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", чуть более двух недель назад в Турции произошли сильные землетрясения, жертвами которых стали более 41 тыс человек. Еще 5,8 тыс человек погибли в соседней Сирии. Турецкие власти при этом сообщили, что жизни 114 тыс 834 человек, оказавшихся под обломками после землетрясений, были спасены.