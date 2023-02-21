Ботанический сад впервые создадут в Ингушетии

Опубликовано: 23:51, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Ингушетия в скором времени сможет привлекать туристов и собственным ботаническим садом. Он будет создан на базе Ингушского государственного университета в Магасе. Участок под сад уже выделен. Работы начнутся в этом году с создания инфраструктуры.

Ингушетия в скором времени впервые обзаведется собственным ботаническим садом, рассказали в Росимуществе.

Именно это ведомство выделило участок для него в Магасе.

Сад будет располагаться на базе Ингушского государственного университета - единственного вуза региона.

Ботсад разобьют при поддержке руководства Ингушетии.

Проект преследует прежде всего цель создать новый объект для привлечения туристов сад. Кроме того, местные жители также смогут узнать для себя много нового о том, как надо разводить растения.

В ИнГГУ уточнили, что приступят к созданию сада уже в текущем году, пишет ТАСС. Начать планируется с прокладки инфраструктуры и коммуникаций.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Ингушетии планируется возродить сады грецкого ореха и построить завод для переработки выращенной продукции.