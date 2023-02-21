Опубликовано: 20:05, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Синоптики предупредили, что столбики термометров этой ночью в Москве будут опускаться ниже 21 градусов. Днем «потеплеет» до 13 градусов мороза.

Согласно прогнозам синоптиков, этой ночью в Москве столбики термометров будут опускаться ниже 21 градусов. В Московской области возможны холода до 28 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, холода связаны с тем, что над небом над столичным регионом завладели ледяные воздушные массы с севера.

Завтра днем столбики термометров в столице будут застывать в диапазоне от 11 до 13 градусов, что на девять градусов ниже нормы. В праздничные выходные также будет морозно, предупредил глава погодного ведомства.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Москву возвращаются морозы.