Човган: азербайджанская игра, подарившая миру конное поло

Команды в национальных костюмах, карабахские лошади, напряженная борьба за первенство и ни с чем не сравнимая атмосфера свободы и силы - все это човган, древнейший конный вид спорта, зародившийся на территории современного Азербайджана и подаривший миру конное поло.

Ранее "Вестник Кавказа" публиковал интервью с главой Международной федерации поло Рето Гауденци.

Что такое човган

Тюркское слово ”човган” в словаре Махмуда Кашгари (1029-1101) переводится как ”палка для подбора и удара мячом с загнутым концом”. В современном азербайджанском языке термин ”човган” используется для обозначения командной конной игры в мяч.

Когда появился човган

Истоки конно-спортивной игры, которая считалась привилегией, прежде всего, для аристократов, прослеживаются до V века нашей эры. Игра човган была популярна не только в Азербайджане, но и в соседних странах, в том числе в Турции, Иране и Ираке. Упоминания о човгане встречаются у разных авторов и даже на страницах древнего огузского эпоса ”Китаби Деде Коркуд”. Классик азербайджанской литературы XII-XIII веков Низами Гянджеви упоминает човган в произведении ”Хосров и Ширин”:

”Где Солнце? Скорбен вид

согнувшегося стана.

Стан - ива. Вот и стал он

клюшкой для човгана”.

/пер. К. Липскерова/

Изображения людей, играющих в човган, представлены на миниатюрах, коврах, вышивках и древней посуде. В середине XX века при раскопках средневекового города Орен-Кала в Мильской степи был обнаружен сосуд XI века, на котором изображена игра в човган.

Правила игры

Полторы тысячи лет назад в човган играли на поле размерами примерно 90 на 60 метров. По обеим сторонам стояли башни из кирпича, высотой до трех метров. Число участников команды варьировалось от 4 до 10 человек. Кожаный мяч для игры изнутри был набит шерстью. Клюшки для човгана изготавливались из гибких пород дерева. Примечательно, что в човган играли не только мужчины, но и женщины. Дети тоже приобщались к човгану, правда, сперва они тренировались без коней. Так они учились ловкости до того, как начинали осваивать верховую езду.

Карабахские скакуны

Немудрено, что човган появился именно в Азербайджане, поскольку с древних времен регион славится своими наездниками и скакунами. Для игры в човган невероятной популярностью пользовалась особая порода коней - човгани или карабахские скакуны. У некрупных животных высотой до полутора метров крепко развитая мускулатура, они быстрые и выносливые - идеальный набор качеств для динамичной игры. Зачастую древние игроки в човган скакали на карабахских конях без седел, демонстрируя тем самым свое мужество и выдержку.

Как човган дал жизнь конному поло

В средние века човган был настолько популярен, что постепенно распространился по территории всего Ближнего Востока и в результате в него стали играть даже в Индии на лошадях местной породы манипури. В период, когда Индия была колонией Великобритании (1858-1947), британская империя познакомилась с човганом, который в индийском Кашмире, называли ”пулу”, что на местном диалекте означает ”мяч”. Так с Востока игра перекочевала на Запад. По инициативе англичан конное поло было включено в официальную программу уже II Олимпийских игр, которые были проведены в Париже в 1900 году. Сегодня во многих странах мира помимо конного поло существует огромное множество других разновидностей древнего азербайджанского човгана: вело-поло (США), поло на яках (Пакистан), поло на верблюдах (ОАЭ), поло на слонах (Таиланд) и пр.

Човган сегодня

В 2013 году по инициативе Азербайджанской Республики човган был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, как нуждающийся в срочной охране. Необходимость срочной охраны была обусловлена, в первую очередь, оккупацией Карабаха, где издревле разводились карабахские лошади. На сегодняшний день човган - национальный вид спорта в Азербайджане. В Баку ежегодно проходит Кубок президента по човгану, где участвуют сильнейшие команды страны. В августе прошлого года в освобожденной Шуше тоже состоялся кубок по игре в човган.

За прошедшие более 1500 лет правила игры практически не изменились: команды по-прежнему соревнуются в ловкости владения мячом верхом на коне, а участники обязательно в традиционных костюмах. Правда, длительность матча сократилась с двух часов до 30 минут.