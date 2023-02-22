Опубликовано: 2:25, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Российская авиакомпания приступит к выполнению рейсов из Махачкалы в Омск каждое воскресенье с 30 апреля

Авиаперевозчик Nordwind запустит рейсы из Махачкалы в Омск с 30 апреля, заявила помощник гендиректора по связям с общественностью аэропорта Дагестана Сапура Магомедова.

Полеты будут выполняться по воскресеньям следующим образом: вылет из Махачкалы - в 00:35 мск, прибытие в Омск - в 07:00 по местному времени. Вылет из Омска - в 08:10 по местному времени, прибытие в Махачкале - в 08:50 мск.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", "Победа" запустит рейсы в турецкую Анталью из семи российских городов, включая Махачкалы и Владикавказа.

