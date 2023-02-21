Опубликовано: 22:10, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Казахстанские овощеводы существенно нарастили производство собственного качественного картофеля, что позволило Минсельхозу страны постепенно уходить от закупок овоща номер один за границей.

В Казахстане стали выращивать гораздо больше собственного картофеля, который по качеству ничем не хуже лучших импортных образцов, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики страны.

В минувшем 2022 году на полях страны было собрано 4,1 млн т картофеля, 588 тыс т вырастили сельхозпредприятия, 1,5 млн т - индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства, передает Sputnik Казахстан.

Столь значительный рост производства позволил нарастить экспорт корнеплодов - он вырос на 18,5%, свидетельствуют статданные.

Всего за 11 месяцев минувшего 2022 года страна экспортировала 194,8 тыс т картофеля, что на 30,5 тыс т больше, чем годом ранее - в 2021 году.

А вот импорт овоща в страну упал наполовину - в 2021 году в Казахстан было ввезено 97,6 тыс т импортных корнеплодов, а в 2022 году – лишь 47,3 тыс т овощей.

Ранее "Вестник Кавказа" со ссылкой на Минсельхоз Казахстана писал о росте урожайности у всех овощей, Казахстан будет обеспечен, более того – у страны есть возможности для экспорта, с учетом того, что казахстанский картофель с удовольствием импортируют Узбекистан и Россия. Конечно, импорт будет производиться с учетом потребностей внутреннего рынка страны.