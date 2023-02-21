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Казахстан переходит на собственный картофель

Казахстан переходит на собственный картофель
Казахстанские овощеводы существенно нарастили производство собственного качественного картофеля, что позволило Минсельхозу страны постепенно уходить от закупок овоща номер один за границей.

В Казахстане стали выращивать гораздо больше собственного картофеля, который по качеству ничем не хуже лучших импортных образцов, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики страны.

В минувшем 2022 году на полях страны было собрано 4,1 млн т картофеля, 588 тыс т вырастили сельхозпредприятия, 1,5 млн т - индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства, передает Sputnik Казахстан.

Столь значительный рост производства позволил нарастить экспорт корнеплодов - он вырос на 18,5%, свидетельствуют статданные.

Всего за 11 месяцев минувшего 2022 года страна экспортировала 194,8 тыс т картофеля, что на 30,5 тыс т больше, чем годом ранее - в 2021 году.

А вот импорт овоща в страну упал наполовину - в 2021 году в Казахстан было ввезено 97,6 тыс т импортных корнеплодов, а в 2022 году – лишь 47,3 тыс т овощей.

Ранее "Вестник Кавказа" со ссылкой на Минсельхоз Казахстана писал о росте урожайности у всех овощей, Казахстан будет обеспечен, более того – у страны есть возможности для экспорта, с учетом того, что казахстанский картофель с удовольствием импортируют Узбекистан и Россия. Конечно, импорт будет производиться с учетом потребностей внутреннего рынка страны.

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