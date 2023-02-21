Опубликовано: 21:51, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Военнослужащий контрактной службы был задержан сегодня в Армении, его подозревают в причастности к смерти рядового-срочника. Как сообщили в СК, ему вменяется статья об оскорблении или насилии. Также контрактника, бывшего старшим по позиции, обвиняют в доведении подчиненного до отчаяния.

Контрактника задержали в рамках уголовного дела о смерти солдата срочной службы в воинской части в Тавушской области, рассказали в Следкоме республики.

Рядового нашли мертвым. Тело находилось на позиции.

Задержанный подозревается по статье об оскорблении, насилии или его угрозе. Ему также вменяют доведение ситуации до непоправимого конца, впрочем, с оговоркой - по неосторожности.

Уточняется, что подозреваемый был старшим на позиции, где было найдено тело.

Правоохранители выясняют все детали смерти рядового.

Напомним, о смерти солдата-срочника Минобороны Армении сообщило 19 февраля. Тело было найдено днем в 12.45 (11.45 мск).

Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне двое контрактников погибли в ДТП в Сюникской области, еще двое получили ранения. Причиной аварии названа снежная лавина, из-за схода которой "УАЗ" с военными оказался в ущелье.