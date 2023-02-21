Опубликовано: 20:02, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Казахстанские полицейские обнаружили в селе неподалеку от Алматы схрон с дорогим оружием. В нем оказались два карабина, похищенных из оружейного магазина в ходе январских событий в прошлом году. Цена только одного из них достигает $22 тыс. Были укрыты в тайнике и боеприпасы.

Схрон с элитным оружием, сделанный, по всей видимости, участниками январских событий 2022 года, нашли в Алматинской области, сообщает Polisia.kz.

Тайник обнаружили правоохранители в поселке Каргалы. Он располагался в заброшенном подвале.

Среди мусора в промерзшем помещении лежали завернутые в одеяло и бумагу высокоточный снайперский карабин DSR, цена которого составляет 10 млн тенге, или около $22 тыс, с двумя магазинами, и еще один карабин - нарезной Remington.

Кроме того, в тайнике было несколько патронов к пистолету Макарова.

В сообщении подчеркивается, что именно это оружие было украдено из магазина "Корган" в ходе январских событий в прошлом году.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Уральске был задержан мужчина, выращивавший коноплю на крыше многоэтажки.