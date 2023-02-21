Опубликовано: 17:50, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Возглавляющие миссию ЕС в Армении еврочиновники Стефано Томат и Маркус Риттер сегодня, на второй день ее работы, провели встречи с представителями правительства Армении. Они побеседовали с Николом Пашиняном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и замглавы Минобороны Арманом Саркисяном. Армянские чиновники высоко оценили значение миссии для мира в регионе.

Руководство гражданской миссии ЕС в Армении сегодня провело ряд встреч с правительством республики.

Встреча с Пашиняном

Представитель внешнеполитической службы ЕС Стефано Томат и глава миссии Маркус Риттер пообщались с армянским премьером.

Никол Пашинян высоко оценил принятое Брюсселем решение о европейской миссии в Армении, а также указал, что миссия поможет обеспечить мир в регионе.

Риттер поблагодарил Ереван за оказанное содействие. Он также рассказал, что миссия планирует делать в Армении.

Встреча с замминистра обороны

В ходе беседы с Арманом Саркисяном также рассматривались вопросы, которые касаются работы миссии в Армении. Участники встречи заявили, что миссия будет иметь важное значение для укрепления стабильности и безопасности на границе.

Встреча с секретарем Совбеза

Разговаривая с европейскими чиновниками, Армен Григорян сказал, что уверен в большой роли, которую евромиссия продолжит играть в установлении мира и стабильности в регионе.

Стефано Томат в ответ выразил благодарность за содействие и поведал о том, какую работу предстоит выполнить в Армении.

Начало работы миссии ЕС в Армении

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", накануне представители гражданской миссии Евросоюза прибыли в Армению. Совет ЕС опубликовал официальное заявление в связи с ее запуском. В тот же день открылся и штаб миссии, он размещен в Ехегнадзоре - административном центре Вайоцдзорской области.