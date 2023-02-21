Руководство гражданской миссии ЕС в Армении сегодня провело ряд встреч с правительством республики.
Встреча с Пашиняном
Представитель внешнеполитической службы ЕС Стефано Томат и глава миссии Маркус Риттер пообщались с армянским премьером.
Никол Пашинян высоко оценил принятое Брюсселем решение о европейской миссии в Армении, а также указал, что миссия поможет обеспечить мир в регионе.
Риттер поблагодарил Ереван за оказанное содействие. Он также рассказал, что миссия планирует делать в Армении.
Встреча с замминистра обороны
В ходе беседы с Арманом Саркисяном также рассматривались вопросы, которые касаются работы миссии в Армении. Участники встречи заявили, что миссия будет иметь важное значение для укрепления стабильности и безопасности на границе.
Встреча с секретарем Совбеза
Разговаривая с европейскими чиновниками, Армен Григорян сказал, что уверен в большой роли, которую евромиссия продолжит играть в установлении мира и стабильности в регионе.
Стефано Томат в ответ выразил благодарность за содействие и поведал о том, какую работу предстоит выполнить в Армении.
Начало работы миссии ЕС в Армении
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", накануне представители гражданской миссии Евросоюза прибыли в Армению. Совет ЕС опубликовал официальное заявление в связи с ее запуском. В тот же день открылся и штаб миссии, он размещен в Ехегнадзоре - административном центре Вайоцдзорской области.