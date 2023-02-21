Армянские политологи негативно отреагировали на начало работы двухлетней миссии ЕС в Армении, назвав вещи своими именами: "гражданская миссия" будет заниматься шпионажем против российских и иранских войск, а армянское государство и общество ничего не получат в обмен на открытие в республике "второго фронта" против России.

Двухлетняя миссия "гражданских" наблюдателей Евросоюза работает в Армении всего второй день, однако уже вызвала негативную реакцию со стороны не только России, для которой приглашение представителей ЕС стало беспрецедентным по неприемлемости шагом ее давнего союзника на Южном Кавказе, но и политических аналитиков в Ереване. Их мнения подтверждают, что опасения Москвы в связи с возможностью проникновения в Армению западных спецслужб являются обоснованными, а также указывают, что команде премьер-министра Никола Пашиняна вполне известны такие перспективы.

Россия осудила Армению

Напомним, что накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на фальшивость уверений ЕС в том, что миссия носит исключительно гражданских характер. Миссия организована в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP), и участвовать в ней могут европейские силовики и военные.

Также Захарова констатировала, что Запад не впервые пытается закрепиться в Армении, российском союзнике. Она подчеркнула, что Россия прекрасно видит геополитические цели ЕС в этом вторжении в зону российских интересов – выдавить Россию с Южного Кавказа, и обратила внимание Еревана, что Брюсселю безразлична стабилизация ситуации в регионе.

В Армении услышали Россию

Официальные армянские власти пока никак не отреагировали на комментарий МИД РФ, однако его правильно поняли политические аналитики Армении. Наиболее ясно об этом высказался политолог Амбарцум Кабанян, осознавший, что по воле Парижа и при попустительстве команды Пашиняна из Армении будет создан "второй фронт" против России.

"То, что сейчас происходит, является втягиванием Армении в антироссийский фронт. Этим занимается президент Эммануэль Макрон, при этом не предоставляя нам ни малейших гарантий безопасности. Макрон не дает Армении никаких обещаний по членству в НАТО или НАТОвской защите, но хочет, чтобы мы играли в его игру. Для армян это чревато чудовищными последствиями", - предупредил он.

Амбарцум Кабанян, по сути, просто озвучил факты: Евросоюз, бесконтрольно вводя в Армению своих людей и тем самым готовя к республике плацдарм против России, ничего не предлагает взамен. Ввод миссии в Армению происходит как бы по обоюдному согласию, при этом Ереван никакой объективной пользы от этой сотни европейцев не получает: отношения с Россией портятся, а в конфронтации с Азербайджаном ЕС Пашиняну помогать не станет. Разумеется, понимают это не только политологи, но и политики, но они, должно быть, считают миссию ЕС самой по себе выгодной.

В Армении ждут проблем с Россией и Ираном

Более широко на проблему миссия ЕС в Армении взглянул политический аналитик Беньямин Матевосян. Он обратил внимание на наличие в составе миссии силовиков из Франции и Германии: по мнению политолога, эти люди будут наблюдать не за армяно-азербайджанской границей, а за войсками России и Ирана. По существу, речь идет о шпионаже. Из того, что миссия гражданская и у ее членов не будет оружия, не означает, что они безвредны для Москвы и Тегерана. "Шпионы в любом случае будут работать по своей профессии и собирать информацию", - ожидает Матевосян.

Аналитик уверен, что конечной целью миссии ЕС поставлены закрытие 102-й военной базы РФ в Гюмри и вывод российских миротворцев из Азербайджана. На фоне регулярных митингов у базы "оппозиционного" Национально-демократического полюса, служащего неофициальным каналом выплеска недовольства властей Армении Россией, не возникает сомнений, что так оно и есть. Пока совершенно неясно, как именно Брюссель планирует выдавливать Москву из Армении, но в том, что он хочет это сделать, можно быть уверенным.

Замечание Беньямина Матевосяна о шпионаже ЕС против Ирана добавляет в картину новых красок, ведь современный Тегеран является единственной силой, прямо заинтересованной в поддержке Армении против Азербайджана. Получается, что Никол Пашинян пытается усидеть одновременно на слишком многих стульях, а в итоге играет против всех своих партнеров и союзников, как и против собственного народа. Армения зависит от Ирана в военном плане, но предоставляет иранским противникам из Европы площадку для шпионажа.

Путь к миру на Южном Кавказе

О том, чем следовало бы заниматься Армении вместо размещения у себя европейских служб, также накануне напомнила Мария Захарова. Она подчеркнула, что путь к миру на Южном Кавказе по-прежнему определен документами, подписанными лидерами России, Азербайджана и Армении. По этим документам Армения обязана заниматься открытием транспортных коммуникаций, делимитацией границы с Азербайджаном, установлением общественного и политического диалога с восточным соседом и подготовкой мирного договора. Россия, со своей стороны, будет прилагать все усилия, чтобы Ереван по этому пути шел.

Увы, команда Никола Пашиняна пока предпочитает идти в другую сторону, к новой дестабилизации Южного Кавказа. Если об этом уже открыто говорят политические аналитики, значит, Ереван зашел по дороге войны слишком далеко.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о готовности Никола Пашиняна закрыть сепаратистский проект в Карабахе в обмен на армянскую таможню в Зангезурском коридоре.