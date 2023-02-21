Северокавказские регионы в 2022 году стали производить больше сельскохозяйственной продукции. Об этом свидетельствует Северо-Кавказстат.
В том году объем производства сельхозпродукции в республиках Северного Кавказа увеличился до 678,569 млрд рублей, что на 1,7% больше, чем в 2021 году.
Увеличение оборота прежде всего произошло в Ингушетии (рост на 17,7%), Северной Осетии (10,3%) и Кабардино-Балкарии (10%).
На первое место по производству сельхозпродукции по итогам прошлого года вышел Ставропольский край (более чем на 260 млрд рублей). Далее следуют Дагестан (свыше 186 млрд рублей) и Кабардино-Балкария (свыше 77 млрд рублей).
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", по итогам прошлого года несколько регионов СКФО вошли в число лидеров по урожаю фруктов и ягод.