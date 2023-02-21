Мэр Тбилиси Каха Каладзе, говоря об отношениях между Грузией и Украиной, заявил, что партнерство и дружба не должны быть односторонними.
Глава столицы напомнил, что в конце марта прошлого года Киев отозвал своего посла из Тбилиси, при этом украинская сторона не предоставила никаких разъяснений.
"Я много раз говорил и еще раз повторю – дружба, партнерство не могут быть односторонними. Это должно быть взаимно", - цитирует его Sputnik Грузия.
Однако Каладзе пожелал украинскому народу и самой Украине мира и назвал происходящее сейчас там "огромным несчастьем".
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Киев призывал Тбилиси открыть второй фронт против России. Кроме того, Украина скверно отреагировала на новости о возможном восстановлении авиасообщения России и Грузии.