Опубликовано: 15:37, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Каха Каладзе заявил, что отношения Тбилиси и Киева должны носить двусторонний характер и назвал конфликт на территории Украины "огромным несчастьем".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, говоря об отношениях между Грузией и Украиной, заявил, что партнерство и дружба не должны быть односторонними.

Глава столицы напомнил, что в конце марта прошлого года Киев отозвал своего посла из Тбилиси, при этом украинская сторона не предоставила никаких разъяснений.

"Я много раз говорил и еще раз повторю – дружба, партнерство не могут быть односторонними. Это должно быть взаимно", - цитирует его Sputnik Грузия.

Однако Каладзе пожелал украинскому народу и самой Украине мира и назвал происходящее сейчас там "огромным несчастьем".

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Киев призывал Тбилиси открыть второй фронт против России. Кроме того, Украина скверно отреагировала на новости о возможном восстановлении авиасообщения России и Грузии.