Опубликовано: 13:08, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Дагестане Следком завел уголовное дело после убийства чемпиона мира по единоборствам и президента бойцовской организации Видади Марданова.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели именитого спортсмена и руководителя бойцовской организации NFC Видади Марданова в Дербенте, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Как заявили в ведомстве, у чемпиона мира по грепплингу возник конфликт с бойцом смешанных единоборств Акбаром Гаджиэкперовым. Один из участников потасовки, 27-летний Тимур Асадов совершил несколько выстрелов в пол, чтобы остановить драку. Но одна из пуль срикошетила в Марданова.

Асадов был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для 27-летнего мужчины.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев получил награды с рук руководства Дагестана.