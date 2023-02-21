Опубликовано: 12:49, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

После тщательной проверки ядерных объектов, строящихся для АЭС "Аккую" на юге Турции, было установлено, что мощные подземные толчки, зафиксированные в регионе накануне, не вызвали никаких повреждений.

Повреждений на площадке строительства АЭС "Аккую" в турецком Мерсине после вчерашних новых землетрясений в Турции не выявлено, говорится в сообщении компании "Росатома" "Аккую Нуклеар".

Как показала тщательная проверка специалистов компании и строителей, никаких отклонений на строительстве объектов, равно как повреждений и трещин, нет, что позволяет продолжать строительно-монтажные работы, передает РИА Новости

Накануне на юго-востоке Турции были зафиксированы два землетрясения с магнитудой до 6,4 с эпицентром в провинции Хатай. В провинции Мерсин на площадке строительства АЭС "Аккую" интенсивность подземных толчков составила 2,5 балла.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", после первых, самых мощных подземных толчков разрушительного землетрясения, обрушившегося на Турцию 6 февраля, на стройплощадке АЭС "Аккую" ощущались подземные толчки силой около трех баллов, однако никаких повреждений строительных конструкций, кранов или оборудования выявлено не было.