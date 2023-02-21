Опубликовано: 10:58, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане в 2022 году зарегистрировали на 10% браков больше, чем в 2021 году. Всего в республике в прошлом году заключили 61,939 тыс браков. Разводов при этом стало на 7% меньше.

В Азербайджане в 2022 году зафиксирован рост числа браков. Об этом сообщили в Госкомстате страны.

Так, в прошлом году в республике было заключено на 10% браков больше, чем в 2021 году. Всего в прошлом году зарегистрировали 61,939 тыс браков. Сократилось также и число разводов. В частности, за предыдущий год случилось 15,983 тыс развода, что на 7% меньше, чем в 2021 году.

Госкомстат также информирует, что в 2022 году в Азербайджане появились на свет 122 тыс 846 младенцев. Это на 9,4% больше, чем в позапрошлом году. Умерли за указанный период 60 тыс 810 человек. Уровень смертности на каждую тысячу человек составил 6 (в 2021 году – 7,7).

Что касается численности населения Азербайджана, то в 2022 году она снизилась на 29 тыс 221 человека (падение на 0,3%) и составила 10 млн 127 тыс 145 человек.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в 2022 году население Азербайджана увеличилось на 58 679 человек (0,6%).