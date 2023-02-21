Опубликовано: 10:56, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Турецкий профессор призвал ждать новые землетрясения в пострадавшей от стихии провинции Хатай, так как последние подземные толчки нельзя назвать афтершоком.

Турецкий профессор призвал ждать новые землетрясения в пострадавшей от стихии провинции Хатай, так как последние подземные толчки нельзя назвать афтершоком.

Обрушившееся сегодня на провинцию Хатай в Турции землетрясение является не афтершоком, а самостоятельным подземным толчком, заявил профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз.

Он также заявил о новых подземных толчках, которые стоит ожидать в ближайшее время. По его словам, высока вероятность повторения крупных землетрясений.

Ученый подчеркнул, что разлом, идущий от Кахраманмараша до Антакьи и продолжающийся вплоть до Средиземноморья, сегодня обратил турецкие провинции с обеих сторон в зону риска.

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", новое мощное землетрясение обрушилось на провинцию Хатай в Турции. Жертвами последних подземных толчков в настоящее время стали четверо человек.