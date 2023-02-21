Турецкий профессор призвал ждать новые землетрясения в пострадавшей от стихии провинции Хатай, так как последние подземные толчки нельзя назвать афтершоком.
Обрушившееся сегодня на провинцию Хатай в Турции землетрясение является не афтершоком, а самостоятельным подземным толчком, заявил профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз.
Он также заявил о новых подземных толчках, которые стоит ожидать в ближайшее время. По его словам, высока вероятность повторения крупных землетрясений.
Ученый подчеркнул, что разлом, идущий от Кахраманмараша до Антакьи и продолжающийся вплоть до Средиземноморья, сегодня обратил турецкие провинции с обеих сторон в зону риска.
Напомним, как писал "Вестник Кавказа", новое мощное землетрясение обрушилось на провинцию Хатай в Турции. Жертвами последних подземных толчков в настоящее время стали четверо человек.