Горнолыжный курорт "Эльбрус" продолжает оставаться закрытым в связи с повышенным риском схода лавин. Об этом сообщили в администрации курорта.
Накануне там закрыли все канатные дороги и горнолыжные трассы.
В настоящее время в Кабардино-Балкарии действуют штормовое предупреждению из-за лавиноопасности. В ГУ МЧС России по региону отметили, что неблагоприятная погода сохранится в ближайшие 24 часа.
Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в будущем все курорты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) могут стать всесезонными. Для того, чтобы сделать их комфортными для туристов в любое время года, там планируют обновить инфраструктуру.
В начале этого месяца в КБР было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, не обладавшего квалификацией проводника. Его подозревают в организации опасного восхождения на Эльбрус.