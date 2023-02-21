Опубликовано: 9:53, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Курорт "Эльбрус" остается закрытым из-за повышенной опасности схода лавин. Предупреждение будет действовать ближайшие сутки.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" продолжает оставаться закрытым в связи с повышенным риском схода лавин. Об этом сообщили в администрации курорта.

Накануне там закрыли все канатные дороги и горнолыжные трассы.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии действуют штормовое предупреждению из-за лавиноопасности. В ГУ МЧС России по региону отметили, что неблагоприятная погода сохранится в ближайшие 24 часа.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в будущем все курорты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) могут стать всесезонными. Для того, чтобы сделать их комфортными для туристов в любое время года, там планируют обновить инфраструктуру.

В начале этого месяца в КБР было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, не обладавшего квалификацией проводника. Его подозревают в организации опасного восхождения на Эльбрус.