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В турецкую Адану прибыла пятая партия гуманитарной помощи из Азербайджана

В турецкую Адану прибыла пятая партия гуманитарной помощи из Азербайджана
В турецкую провинцию Адана прибыл уже пятый по счету самолет с гуманитарной помощью на борту, предназначенной для пострадавших от разрушительного землетрясения.

Сегодня в аэропорту турецкой провинции Адана сел уже пятый по счету самолет с гуманитарной помощью из Азербайджана.

Гуманитарный груз был направлен в зону бедствия по поручению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, особо важно то, что в его составе находятся и палатки, пишет турецкое информационное агентство "Анадолу".

Азербайджанские спасатели работают в Турции с первого дня разрушительных землетрясений, они проводят поисково-спасательные работы в затронутых стихийным бедствием районах Турции, также Азербайджан уже направил пострадавшим от землетрясения в братской Турции 3661 т гуманитарной помощи.

Накануне "Вестник Кавказа" сообщал о том, что спасатели МЧС Азербайджана уже две недели подряд продолжают искать живых людей под завалами в Хатае и Кахраманмараше.

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