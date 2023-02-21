Сегодня в аэропорту турецкой провинции Адана сел уже пятый по счету самолет с гуманитарной помощью из Азербайджана.
Гуманитарный груз был направлен в зону бедствия по поручению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, особо важно то, что в его составе находятся и палатки, пишет турецкое информационное агентство "Анадолу".
Азербайджанские спасатели работают в Турции с первого дня разрушительных землетрясений, они проводят поисково-спасательные работы в затронутых стихийным бедствием районах Турции, также Азербайджан уже направил пострадавшим от землетрясения в братской Турции 3661 т гуманитарной помощи.
Накануне "Вестник Кавказа" сообщал о том, что спасатели МЧС Азербайджана уже две недели подряд продолжают искать живых людей под завалами в Хатае и Кахраманмараше.