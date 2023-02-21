Опубликовано: 10:03, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Накануне в Турции случилось новое землетрясение, толчки ощутили и в курортной Анталье. Отдыхающим временно запретили приближаться к морю из-за риска цунами.

В популярном туристическом регионе Турции Анталье накануне ощутили подземные толчки от новых землетрясений, случившихся на юго-востоке страны. В связи с этим временно было запрещено приближаться к морю из-за угрозы цунами.

Местные власти сообщают, что из-за риска подъема воды и вероятности цунами 20 февраля действовало ограничение на подход к морю и купанию. Ограничение после подземных толчков вводили Анталья и Мерсин. Сегодня оно снято, от российских туристов не поступает жалоб, землетрясения не сказались на их отдыхе, нет сообщений о панике или недовольстве среди отдыхающих.

В понедельник в провинции Хатай, уже катастрофически пострадавшей от бедствия 6 февраля, случилось новое мощное землетрясение.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о последствиях очередного землетрясения.