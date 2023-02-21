Опубликовано: 9:43, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Крымские власти из-за сильного штормового ветра остановили всю навигацию в Черном море – скорость ветра в порывах достигает 22 м/с, а это уже небезопасно для перевозок, пояснили в МЧС региона.

В Крым пришел сильный ветер, которого ожидали и синоптики, и спасатели – из-за очередного погодного катаклизма пришлось остановить не только работу Керченской паромной переправы, но и всего морского пассажирского транспорта, сообщили в Главном управлении МЧС региона.

Так, из-за штормовой погоды запрет введен и в отношении парома и пассажирских катеров в Севастопольской бухте, разделяющей город, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, передает "Интерфакс".

Как предупреждают синоптики, вскоре к разбушевавшемуся ветру добавятся и сильные осадки – в любом случае, штормовое предупреждение пока остается в силе и вряд ли будет снято в ближайшие дни.

Напомним, в последний раз Керченская переправа закрывалась в первой декаде февраля, когда снегопад, обрушившийся на Крым, сопровождался сильным ветром, скорость которого доходила до 24 м/с.