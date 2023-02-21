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Дагестанцы лишились электричества

Дагестанцы лишились электричества
Из-за сильного ветра порядка 90 тыс жителей Дагестана остались без электроснабжения, сейчас ведутся восстановительные работы.

Электричества лишились около 90 тыс дагестанцев из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба Минэнерго России.

В ведомстве при этом отметили, что в местах, где произошло отключение электроснабжения, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Жители Дагестана уже сталкивались с отключением электричества. Как писал "Вестник Кавказа", 9 февраля без света остались порядка 30 тыс дагестанцев. До этого подобную проблему испытывали жители Махачкалы и Каспийска.

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