Опубликовано: 9:37, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Из-за сильного ветра порядка 90 тыс жителей Дагестана остались без электроснабжения, сейчас ведутся восстановительные работы.

Электричества лишились около 90 тыс дагестанцев из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба Минэнерго России.

В ведомстве при этом отметили, что в местах, где произошло отключение электроснабжения, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Жители Дагестана уже сталкивались с отключением электричества. Как писал "Вестник Кавказа", 9 февраля без света остались порядка 30 тыс дагестанцев. До этого подобную проблему испытывали жители Махачкалы и Каспийска.