Опубликовано: 8:56, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В этом году в Махачкале и Каспийске появятся центры прогресса бокса. Решение об этом было анонсировано во время визита в Дагестан генеральной секретаря Федерации бокса в РФ Татьяны Кириенко.

Посетившая Дагестан генеральный секретарь Федерации бокса в РФ Татьяна Кириенко анонсировала строительство в Махачкале и Каспийске двух центров прогресса бокса.

Уточняется, что двум заслуженным тренерам РФ Нурипаше Талибову и Рашидбеку Ахмедову за их весомый вклад в развитие спорта были вручены сертификаты по 25 млн рублей. В дальнейшем эти средства будут направлены на строительство профильных центров.

По словам замруководителя Федерации бокса Дагестана Достали Гейбатова, здания будут построены из легковозводимых конструкций. Уточняется, что старт строительству центра в Каспийске уже дан. Одновременно центр прогресса бокса сможет принимать более 300 человек в день.

Центры получат названия "Рубеж" в честь председателя высшего наблюдательного совета Федерации бокса РФ, руководителя Службы безопасности президента РФ Алексея Александровича Рубежного.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Дагестане появился уникальный реабилитационный центр для детей.