Опубликовано: 8:40, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Армении был задержан сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, генерал-майор Григорий Хачатуров. Его подозревают в соучастии в преступлениях экс-главы Минобороны страны Сейрана Оганяна.

Сотрудники службы национальной безопасности Армении задержали сына экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова - генерал-майора Григория Хачатурова, пишет армянское онлайн-издание 168.am.

Бывший командующий третьим армейским корпусом Минобороны страны генерал задержан следственным департаментом СНБ с целью дальнейшего ходатайства о его аресте, - пишет издание со ссылкой на свои источники.

Хачатуров задержан по делу бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, этого в ходе заседания Национального собрания (парламента) страны при обсуждении ходатайства по делу генпрокурора Армении Анны Вардапетян потребовали парламентарии.

Официального сообщения Службы национальной безопасности по этому поводу пока нет.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что В Армении арестован еще один сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Игорь Хачатуров, который обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции во время акций протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна.