Землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8, накануне вечером потрясшие турецкую провинцию Хатай на границе с Сирией, отметились новыми пострадавшими и разрушениями.
Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, медики насчитали 294 пострадавших, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии, их после оказания первой медицинской помощи вывезли в госпитали Аданы и Дертйола, написал министр в своем аккаунте в Twitter, передает ТАСС.
Сильные толчки, вызванные землетрясением на территории соседней Турции, привели к обрушению домов в сирийском Джиндерисе – в городе и его окрестностях пострадали не менее 175 человек, передал телеканал Al Hadath.
Причем у большинства пострадавших травмы и переломы, которые они получили, прыгая из окон, с крыш и балконов рушащихся зданий. Также травмы спровоцировали давки, возникшие в подъездах многоэтажных домов.
Команды спасателей уже направились в Атариб, Идлиб, Силкин, Харим, Баснию и Хирбет-эль-Джоуз, откуда тоже поступили сигналы о большом числе пострадавших: в Алеппо их около 200, в Латакии - 80, в Хаме – 40, хотя пока это не официальные данные.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне вечером на границе Турции и Сирии рядом с турецкой Антакьей произошло мощное землетрясение, затронувшее провинцию Хатай – его магнитуда составила 6,4. Затем с интервалом в три минуты произошел еще один толчок магнитудо1 5,8, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.