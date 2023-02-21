Опубликовано: 7:17, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Два сильных землетрясения, зафиксированных накануне вечером на границе Турции и Сирии, не прошли бесследно – в обеих странах есть множество пострадавших, часть из них – в тяжелом состоянии.

Землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8, накануне вечером потрясшие турецкую провинцию Хатай на границе с Сирией, отметились новыми пострадавшими и разрушениями.

Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, медики насчитали 294 пострадавших, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии, их после оказания первой медицинской помощи вывезли в госпитали Аданы и Дертйола, написал министр в своем аккаунте в Twitter, передает ТАСС.

Сильные толчки, вызванные землетрясением на территории соседней Турции, привели к обрушению домов в сирийском Джиндерисе – в городе и его окрестностях пострадали не менее 175 человек, передал телеканал Al Hadath.

Причем у большинства пострадавших травмы и переломы, которые они получили, прыгая из окон, с крыш и балконов рушащихся зданий. Также травмы спровоцировали давки, возникшие в подъездах многоэтажных домов.

Команды спасателей уже направились в Атариб, Идлиб, Силкин, Харим, Баснию и Хирбет-эль-Джоуз, откуда тоже поступили сигналы о большом числе пострадавших: в Алеппо их около 200, в Латакии - 80, в Хаме – 40, хотя пока это не официальные данные.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне вечером на границе Турции и Сирии рядом с турецкой Антакьей произошло мощное землетрясение, затронувшее провинцию Хатай – его магнитуда составила 6,4. Затем с интервалом в три минуты произошел еще один толчок магнитудо1 5,8, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.