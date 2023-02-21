Опубликовано: 6:29, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Уходящий февраль не сдает свои позиции: вместе с окончанием зимы в столичный регион возвращаются морозы. И хотя они несут с собой прояснения, будет очень холодно и скользко, прогнозируют в Гидрометцентре России.

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода, которая будет сопровождаться небольшими снегопадами и гололедицей, а температура воздуха будет колебаться в районе 12 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве будет немного теплее - от 10 до 8 градусов мороза, а вот в Московской области столбики термометров опустятся до минус 12. Особенно сильно похолодание будет ощущаться на фоне сильного северного ветра, скорость которого будет достигать 5-10 м/с.

Из-за таких катаклизмов в регионе продлен "желтый" уровень опасности погоды – он будет действовать до сегодняшнего вечера, хотя в последующие дни ситуация вряд ли изменится, поскольку морозы будут только крепчать.

Не будет радовать, особенно восприимчивых людей, и атмосферное давление – оно останется аномально низким, в районе 732 мм ртутного столба.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что жителей столичного региона ожидают морозы до минус 23 градусов, но ближе к выходным температура потеплеет до нуля градусов.