Опубликовано: 4:30, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Эльбрусском районе начали строить новое здание для районного отдела полиции, рассказал глава КБР. По словам Казбека Кокова, оно будет готово в 2025 году. В нем будут тир и спортзал, а также особое здание для кинологов. Дом же, где полицейские располагаются сейчас, возвели в 1936 году для подразделения Тырныаузского ГОКа.

Новый комплекс для районного отдела полиции начали строить сегодня в Тырныаузе (Эльбрусский район). Об этом рассказал глава КБР в Telegram.

По словам Казбека Кокова, здание будет завершено в 2025 году.

Пока же в ходе церемонии запуска строительства была торжественно заложена капсула времени. На ней написано, что вскрыть ее нужно через 30 лет - 20 февраля 2053 года.

Сейчас полицейские ютятся в доме, который был построен еще в 1936 году. В нем должно было находиться подразделение местного ГОКа.

После переезда правоохранители получат в том числе спортзал и тир, специальное здание для кинологов. Особое место будет предусмотрено для тренировок.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в КБР скоро введут в строй корпоративный университет. Заведение будет реализовать программы подготовки для чиновников и станет, таким образом, кузницей управленцев. Для него уже выбрано название - "Эльбрус"