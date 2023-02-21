Новый комплекс для районного отдела полиции начали строить сегодня в Тырныаузе (Эльбрусский район). Об этом рассказал глава КБР в Telegram.
По словам Казбека Кокова, здание будет завершено в 2025 году.
Пока же в ходе церемонии запуска строительства была торжественно заложена капсула времени. На ней написано, что вскрыть ее нужно через 30 лет - 20 февраля 2053 года.
Сейчас полицейские ютятся в доме, который был построен еще в 1936 году. В нем должно было находиться подразделение местного ГОКа.
После переезда правоохранители получат в том числе спортзал и тир, специальное здание для кинологов. Особое место будет предусмотрено для тренировок.
Как сообщал "Вестник Кавказа", в КБР скоро введут в строй корпоративный университет. Заведение будет реализовать программы подготовки для чиновников и станет, таким образом, кузницей управленцев. Для него уже выбрано название - "Эльбрус"