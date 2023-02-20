Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов созвонился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
В ходе беседы стороны поговорили о последствиях землетрясений, прошедших в провинции Хатай в Турции.
В частности, обсуждались меры по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также планы восстановления пострадавших территорий.
Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщил, что Азербайджан продолжит помогать Турция преодолевать последствия землетрясений, а также попросил турецкого коллегу рассказать подробности случившихся сегодня вечером подземных толчках в провинции Хатай.
Чавушоглу проинформировал азербайджанского министра об обстановке в зоне землетрясений, а также добавил, что от подземных толчков в Хатае пострадали только поврежденные ранее здания.
Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня вечером в провинции Хатай в Турции произошло два землетрясения. Изначально сообщалось, что оно было одно, однако затем стало известно, что подземных толчка было два.