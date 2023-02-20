Опубликовано: 23:36, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, главной темой которого стали последствия землетрясений в Турции и планы по восстановлению пострадавших территорий.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов созвонился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

В ходе беседы стороны поговорили о последствиях землетрясений, прошедших в провинции Хатай в Турции.

В частности, обсуждались меры по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также планы восстановления пострадавших территорий.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщил, что Азербайджан продолжит помогать Турция преодолевать последствия землетрясений, а также попросил турецкого коллегу рассказать подробности случившихся сегодня вечером подземных толчках в провинции Хатай.

Чавушоглу проинформировал азербайджанского министра об обстановке в зоне землетрясений, а также добавил, что от подземных толчков в Хатае пострадали только поврежденные ранее здания.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня вечером в провинции Хатай в Турции произошло два землетрясения. Изначально сообщалось, что оно было одно, однако затем стало известно, что подземных толчка было два.