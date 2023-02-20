Опубликовано: 23:50, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Земледельцы России и Азербайджана наращивают товарообмен своей продукцией – это в большей мере касается продукции животноводства, рыбной промышленности, растениеводства и субпродуктов.

Популярность в России многих дагестанских продуктов сказывается на росте их поставок, в наступившем 2023 году они будут существенно увеличены, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

На встрече с министром сельского хозяйства Азербайджана Инамом Каримовым глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что предприятия Дагестана уже нарастили поставки в Азербайджан мелкого и крупного рогатого скота, рыбы, субпродуктов и риса, а ОАО "Денеб" и ООО "Завод минеральных вод "Рычал-Су" - поставки своих напитков, передает "Интерфакс".

Россия же с удовольствием принимает для реализации азербайджанские фрукты и овощи.

Помимо этого, азербайджанские компании имеют хороший опыт в строительстве логистических комплексов, что позволяет им реализовывать совместные проекты в Дагестане.

Еще одна точка соприкосновения – сотрудничество по производству, хранению, доработке и упаковке плодов и овощей и переработки сельскохозяйственной продукции.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что у единственного в Ингушетии птицекомплекса будет построен свой завод по производству комбикормов, который позволит не только избавить птицеводов от закупок кормов, но и позволит существенно нарастить производство мяса индейки.