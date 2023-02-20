Опубликовано: 23:15, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Ставрополе отказались от массовых гуляний в День защитника Отечества, но организуют салют в память защищавших Родину военных.

Ставрополь решил не устраивать массовые мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации города.

В ведомстве отметили, что в настоящее время праздничные гуляния неуместны. Вместо этого, подчеркнули там, прогремит артиллерийский салют в парке "Победы". Таким образом, власти отдадут дань всем военным, "защищавшим Родину и сейчас стоящим на страже мира и порядка".

При этом 23 февраля, как писал "Вестник Кавказа", в Кисловодске стартует большой всероссийский шахматный фестиваль.