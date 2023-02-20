В Ставрополе отказались от массовых гуляний в День защитника Отечества, но организуют салют в память защищавших Родину военных.
Ставрополь решил не устраивать массовые мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации города.
В ведомстве отметили, что в настоящее время праздничные гуляния неуместны. Вместо этого, подчеркнули там, прогремит артиллерийский салют в парке "Победы". Таким образом, власти отдадут дань всем военным, "защищавшим Родину и сейчас стоящим на страже мира и порядка".
При этом 23 февраля, как писал "Вестник Кавказа", в Кисловодске стартует большой всероссийский шахматный фестиваль.