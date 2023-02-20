Опубликовано: 21:55, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Минсельхоз Казахстана будет распределять дизель между фермерами, исходя из нормативов расхода на каждый вид сельхозкультур. Реестр получателей топлива будет опубликован онлайн.

В этом году в Казахстане начнет работать новый механизм распределения дизельного топлива для сельскохозяйственных работ.

Минсельхоз Казахстана подготовил проект правил по распределению дизеля. В проекте прописан порядок работы Комиссии по определению операторов по доставке топлива, а также процесс электронного формирования и распределения объемов дизеля в Единой государственной информационной системе субсидирования.

В ведомстве уточнили, что в этом году топливо на сезонные сельхозработы решено распределять в соответствии с учетом посевных площадей.

Дизель будут выделять по нормативам расхода на 1 га по каждому виду сельхозкультур.

На портале gosagro.kz можно будет найти реестр фермеров-получателей дизельного топлива, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что на юге Казахстана появилась страусиная ферма, вскоре на прилавки поступит страусятина и экзотические яйца.