В этом году в Казахстане начнет работать новый механизм распределения дизельного топлива для сельскохозяйственных работ.
Минсельхоз Казахстана подготовил проект правил по распределению дизеля. В проекте прописан порядок работы Комиссии по определению операторов по доставке топлива, а также процесс электронного формирования и распределения объемов дизеля в Единой государственной информационной системе субсидирования.
В ведомстве уточнили, что в этом году топливо на сезонные сельхозработы решено распределять в соответствии с учетом посевных площадей.
Дизель будут выделять по нормативам расхода на 1 га по каждому виду сельхозкультур.
На портале gosagro.kz можно будет найти реестр фермеров-получателей дизельного топлива, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Ранее "Вестник Кавказа" писал, что на юге Казахстана появилась страусиная ферма, вскоре на прилавки поступит страусятина и экзотические яйца.