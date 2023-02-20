Опубликовано: 22:27, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Морской паром, который начнет ходить по Черном морю из порта Сочи в Турцию уже в этом году, предоставит новые возможности не только российским туристам, но и бизнесу, в том числе параллельному импорту, к тому же помимо товаров он будет перевозить и автомобили и автобусы.

Паромное сообщение по Черному морю между портом Сочи и Турцией, которое планируется запустить в нынешнем году, поможет развивать не только туризм между двумя странами, но и параллельный импорт, а также малое и среднее предпринимательство.

Сейчас его открытие сдерживает лишь отсутствие пассажирского парома, позволяющего перевозить около 200 человек и около 40 автомобилей. Часть его будет работать как круизный лайнер, а часть – как подспорье для серьезного бизнеса, когда заинтересованные организации смогут закупать за рубежом нужный товар, развивая параллельный импорт. А наличие транспорта на борту поможет в его доставке от производителя до места назначения, рассказал генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров, передает РИА Новости.

Инфраструктура порта Сочи готова к запуску – в нем имеется большой современный терминал, способный принять множество автомобилей, причем их проверка занимает минимальное время. Что касается необходимости в таком пароме, то запросы на это от россиян поступают регулярно.

Между Россией и Турцией сейчас курсируют паромы, и спрос на них неизменно растет – только за минувший год объем паромных перевозок между двумя странами вырос на 37,4%, а объем перевезенных на паромах транспортных средств – на 23,3%. Но пока работают лишь две регулярные морские паромные линии, связывающие порт Кавказ на Кубани с турецкими портами Карасу и Самсун.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", между Сочи и Турцией планируют запустить паромное сообщение. направление востребовано, и сейчас оно пошло в работу.