Опубликовано: 19:26, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Российская экономика не только не особо пострадала из-за введенных против страны экономических санкций, но в будущем году может пойти в рост, тогда как экономике соседней Украины не помогают никакие финансовые вливания стран Запада, пишет FT.

Как это ни парадоксально, но экономика России пережила удар по ней в виде западных санкций, а уже в будущем году она может перейти к росту, пишут аналитики британской Financial Times.

Предполагалось, что экономика России после санкций рухнет на 20% а то и больше, но на деле она сократилась примерно на 3-4%, обозначив тенденцию к росту в будущем 2024 году, говорится в статье. Тут же поясняется, что причины этого кроются скорее всего в отсутствии по-настоящему глобальных санкций, которые Россия с легкостью обходит, передает РИА Новости.

А вот экономика Украины, получающая многомиллиардные вливания от стран Запада, находится в глубоком кризисе, и ее перспективы печальны, пишет издание.

В России неоднократно заявляли о том, что Западу не хватает мужества признать провал его антироссийских санкций, поскольку они совершенно неэффективны и наносят больший урон всей мировой экономике.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что страны Евросоюза планируют согласовать десятый пакет антироссийских санкций 22 февраля. Вопрос уже вынесен на повестку заседания постоянных представителей стран-членов Евросоюза, которое пройдет в среду.