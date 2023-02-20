Опубликовано: 18:55, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Банке России допускают снижение ключевой в этом году. В частности, данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании, которое состоится в марте.

В Центробанке России оценили возможность снижения ключевой ставки в 2023 году. Как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, такая вероятность-прежнему существует, однако в последнее время она уменьшилась.

В докладе о денежно-кредитное политике ЦБ сказано, что в обновленном прогнозе на 2023 и 2024 годы ключевая ставка в текущем году будет колебаться в диапазоне от 7 до 9%, а в следующем – от 6,5 до 7,5%.

В документе также обращается внимание на то, что Центробанку может понадобиться повысить ставку, чтобы в следующем году инфляция держалась на отметке 4%.

Как сообщал "Вестник Кавказа", на первом в этом году заседании Совета Директоров ЦБ РФ было принято решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне. В ЦБ РФ отметили, что в дальнейшем могут повысить ставку, если проинфляционные риски усилятся.



В марте Банк России планирует продлить действующие валютные ограничения, но будут внесены некоторые изменения. Сейчас россияне могут снять со своих валютных счетов максимум $10 тыс.