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Лайнер "Аэрофлота" из Бангкока вместо Москвы сел в Ташкенте

Лайнер &quot;Аэрофлота&quot; из Бангкока вместо Москвы сел в Ташкенте
Авиалайнер "Аэрофлота" с 400 пассажирами, летевший из столицы Таиланда в Москву, совершил сегодня вечером вынужденную посадку в Ташкенте, запросив дозаправку.

Самолету "Аэрофлота", летевшему в Москву из Бангкока, не хватило топлива, и командир воздушного судна принял решение сесть для дозаправки в аэропорту столицы Узбекистана.

Подробности в сообщении не указываются, известно лишь, что авиалайнер совершил вынужденную посадку в Ташкенте в 16:57 мск, она прошла в штатном режиме, передает РИА Новости.

Когда самолет продолжит полет в Москву, не сообщается, известно лишь, что он поднимется в воздух после дозаправки. Из-за чего произошел избыточный расход топлива, не указывается.

Ранее "Вестник Кавказа" писал об аналогичном случае с лайнером "Аэрофлота", летевшем из Бангкока в Москву и вынужденно севшем в Самарканде из-за состояния здоровья пассажирки: после посадки он не смог продолжить путь - возникли технические причины, по которым судно было отстранено от полета.

С началом лета лайнеры &quot;Аэрофлота&quot; начнут летать в Тунис

С началом лета лайнеры "Аэрофлота" начнут летать в Тунис

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