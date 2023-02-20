Опубликовано: 18:33, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Авиалайнер "Аэрофлота" с 400 пассажирами, летевший из столицы Таиланда в Москву, совершил сегодня вечером вынужденную посадку в Ташкенте, запросив дозаправку.

Самолету "Аэрофлота", летевшему в Москву из Бангкока, не хватило топлива, и командир воздушного судна принял решение сесть для дозаправки в аэропорту столицы Узбекистана.

Подробности в сообщении не указываются, известно лишь, что авиалайнер совершил вынужденную посадку в Ташкенте в 16:57 мск, она прошла в штатном режиме, передает РИА Новости.

Когда самолет продолжит полет в Москву, не сообщается, известно лишь, что он поднимется в воздух после дозаправки. Из-за чего произошел избыточный расход топлива, не указывается.

Ранее "Вестник Кавказа" писал об аналогичном случае с лайнером "Аэрофлота", летевшем из Бангкока в Москву и вынужденно севшем в Самарканде из-за состояния здоровья пассажирки: после посадки он не смог продолжить путь - возникли технические причины, по которым судно было отстранено от полета.