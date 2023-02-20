Опубликовано: 17:45, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня в горах Сочи сошла снежная лавина – она погребла под собой часть металлической оградительной сетки и снежную пушку для оснежения лыжных трасс, к счастью, благодаря объявленному щтормовому предупреждению обошлось без пострадавших.

Объявленное спасателями предупреждение о возможности схода лавин в горах Сочи сегодня спасло от катаклизма лыжников-экстремалов – большая лавина сошла на курорте Эсто-Садок в районе Красной Поляны, она погребла под собой часть проволочного заграждения и пушку, используемую для создания снежного покрова, передает ГУ МЧС региона.

К счастью, ни на трассе, ни рядом с ней никого не было – отдыхающие прислушались к советам спасателей и не стали рисковать, а снежная масса почти не затронула основные объекты курорта, передает РИА Новости.

Сейчас на курорте устраняют последствия катаклизма, ситуация под контролем, администрация здравницы справляется своими силами, рассказали в региональном МЧС.

Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды, в регионе идут сильные снегопады, а на черноморском побережье идет дождь. Горнолыжные трассы всех курортов в районе Красной Поляны закрыты.

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", 17 февраля из-за сложных погодных условий на "Красной Поляне" был введен запрет на катание на высоте более 1,5 тыс м, были закрыты все трассы на высоте более 1460 м.