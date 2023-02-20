Объявленное спасателями предупреждение о возможности схода лавин в горах Сочи сегодня спасло от катаклизма лыжников-экстремалов – большая лавина сошла на курорте Эсто-Садок в районе Красной Поляны, она погребла под собой часть проволочного заграждения и пушку, используемую для создания снежного покрова, передает ГУ МЧС региона.
К счастью, ни на трассе, ни рядом с ней никого не было – отдыхающие прислушались к советам спасателей и не стали рисковать, а снежная масса почти не затронула основные объекты курорта, передает РИА Новости.
Сейчас на курорте устраняют последствия катаклизма, ситуация под контролем, администрация здравницы справляется своими силами, рассказали в региональном МЧС.
Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды, в регионе идут сильные снегопады, а на черноморском побережье идет дождь. Горнолыжные трассы всех курортов в районе Красной Поляны закрыты.
Напомним, как писал "Вестник Кавказа", 17 февраля из-за сложных погодных условий на "Красной Поляне" был введен запрет на катание на высоте более 1,5 тыс м, были закрыты все трассы на высоте более 1460 м.