Опубликовано: 16:17, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Грузинская оппозиция проводит протестные акции в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили в трех крупных городах страны - Батуми, Кутаиси и Тбилиси.

Сторонники крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" вышли на улицы Тбилиси, Кутаиси и Батуми, чтобы выразить поддержку экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили.

Участники акции собрались в центре указанных городов, а в Тбилиси протест проходит у здания администрации правительства. Они требуют освобождения Саакашвили.

Как заявила мать бывшего лидера страны Гиули Аласания, мероприятия в поддержку Саакашвили имеют весомое значение, так как активность граждан, а также их позиции и желание важны.

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", суд в Тбилиси отказался выпускать Саакашвили по состоянию здоровья, что вызвало недовольство в ЕНД и Европарламенте.