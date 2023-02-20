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Крупные города Грузии вышли в поддержку Саакашвили

Крупные города Грузии вышли в поддержку Саакашвили
Грузинская оппозиция проводит протестные акции в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили в трех крупных городах страны - Батуми, Кутаиси и Тбилиси.

Сторонники крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" вышли на улицы Тбилиси, Кутаиси и Батуми, чтобы выразить поддержку экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили.

Участники акции собрались в центре указанных городов, а в Тбилиси протест проходит у здания администрации правительства. Они требуют освобождения Саакашвили.

Как заявила мать бывшего лидера страны Гиули Аласания, мероприятия в поддержку Саакашвили имеют весомое значение, так как активность граждан, а также их позиции и желание важны.

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", суд в Тбилиси отказался выпускать Саакашвили по состоянию здоровья, что вызвало недовольство в ЕНД и Европарламенте.

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