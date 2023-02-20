ЕС запланировал согласовать десятый пакет санкций 22 февраля

Десятый пакет антироссийских санкций Европы планируется согласовать 22 февраля. Вопрос вынесен на повестку заседания постоянных представителей стран-членов Евросоюза, которое состоится в среду.
Ожидается, что в этот день постпреды стран ЕС придут к согласию не только по новым санкциям против России, но и против Беларуси. Если постпреды единогласно согласятся с составом нового санкционного пакета, десятый пакет антироссийских санкций будет считаться утвержденным и стартует техническая процедура оформления. Затем официальный журнал ЕС опубликует санкции и они вступят в силу.
В понедельник 20 февраля в ЕС состоится очередной раунд дебатов на тему очередного пакета санкций.
Отметим, что по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, основные санкции против России Европа уже ввела, теперь у ЕС есть не так много вариантов для дополнительных мер. В основном они связаны с «затягиванием петли» и блокировкой попыток обхода уже существующих санкций.
Ранее «Вестник Кавказа» писал, что Евросоюз хочет запретить поставки в РФ автомобильных шин, фейерверков, сантехники, лазеров.