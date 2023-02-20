ЕС запланировал согласовать десятый пакет санкций 22 февраля

Опубликовано: 15:44, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Евросоюз согласует новый пакет санкций против России 22 февраля. Это произойдет на заседании постпредов ЕС. Также будут объявлены новые санкции против Беларуси.

Десятый пакет антироссийских санкций Европы планируется согласовать 22 февраля. Вопрос вынесен на повестку заседания постоянных представителей стран-членов Евросоюза, которое состоится в среду.

Ожидается, что в этот день постпреды стран ЕС придут к согласию не только по новым санкциям против России, но и против Беларуси. Если постпреды единогласно согласятся с составом нового санкционного пакета, десятый пакет антироссийских санкций будет считаться утвержденным и стартует техническая процедура оформления. Затем официальный журнал ЕС опубликует санкции и они вступят в силу.

В понедельник 20 февраля в ЕС состоится очередной раунд дебатов на тему очередного пакета санкций.

Отметим, что по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, основные санкции против России Европа уже ввела, теперь у ЕС есть не так много вариантов для дополнительных мер. В основном они связаны с «затягиванием петли» и блокировкой попыток обхода уже существующих санкций.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что Евросоюз хочет запретить поставки в РФ автомобильных шин, фейерверков, сантехники, лазеров.