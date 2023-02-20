Чавушоглу: цены на газ увеличили товарооборот Турции и России

Опубликовано: 13:32, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава МИД Турции назвал главный фактор роста взаимного товарооборота между Анкарой и Москвой. Он сообщил, что на рост торговли повлияли цены на газ.

Взаимный товарооборот Турции и России вырос, это связано с ростом цен на газ, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сегодня.

Министр затронул тему товарооборота с Россией, выступая в Анкаре на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Чавушоглу констатировал, что российско-турецкая торговля выросла и назвал главный фактор роста. По словам главы турецкого МИД, 60% товарооборота приходятся на сферу энергетики. В 2022 году цены на природный газ, выросли в три раза, за счет этого увеличился объем торговли между Турцией и Россией.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, зачем России необходим газовый хаб в Турции. Его появление поможет стабилизировать мировые цены на газ.