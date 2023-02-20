Инвестиции в развитие Кисловодска планируется утроить в 2023 году.
В этом году Кисловодск должен закончить 11 инвестиционных проектов на почти 15 млрд рублей, сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев.
По его словам, планируется завершить строительство клиники имени Святителя Луки, гостиницы по улице Римгорской, возведение здания спортивного зала школы 7, хореографической школы, дворца спорта "Арена "Кисловодск".
Также в городской администрации заявили, что в прошлом году Кисловодск реализовал 11 инвестпроектов на 4,5 млрд рублей.
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Моисеев пригласил жителей и гостей Кисловодска посетить экскурсию города-госпиталя времен ВОВ.