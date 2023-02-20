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Власти Кисловодска ускорят развитие города 

Власти Кисловодска ускорят развитие города 
Инвестиции в развитие Кисловодска планируется утроить в 2023 году. 

В этом году Кисловодск должен закончить 11 инвестиционных проектов на почти 15 млрд рублей, сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев. 

По его словам, планируется завершить строительство клиники имени Святителя Луки, гостиницы по улице Римгорской, возведение здания спортивного зала школы 7, хореографической школы, дворца спорта "Арена "Кисловодск". 

Также в городской администрации заявили, что в прошлом году Кисловодск реализовал 11 инвестпроектов на 4,5 млрд рублей. 

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Моисеев пригласил жителей и гостей Кисловодска посетить экскурсию города-госпиталя времен ВОВ. 

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